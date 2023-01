Waremme: l’ASBL Haut-Regard cherche toujours des bénévoles de nuit pour accompagner ses résidents

À l’aube de plusieurs activités importantes pour l’ASBL Haut-Regard de Waremme qui prend en charge des personnes adultes présentant une déficience intellectuelle, la directrice, Nathalie Borremans, en profite pour relancer un appel aux différents bénévoles potentiellement intéressés à venir en aide à l’ASBL.

De nuit

« En plus de notre équipe d’éducateurs spécialisés et des trois étudiants avec lesquels nous tournons durant l’année, nous souhaitons compléter notre effectif avec plusieurs bénévoles, explique Nathalie Borremans. Les horaires de nuit sont les plus délicats à combler. Il s’agirait d’être présent de 21h, pour assister à la fin de la soirée et au coucher, jusqu’à 8h pour le réveil des premiers résidents. La tâche n’implique aucune responsabilité si ce n’est d’appeler la direction ou le 112 en cas de soucis et de rester à l’écoute. »