Le restaurant «La Goutte» à Braives remet à neuf sa salle de banquet: «Pour donner un petit coup de jeune»

« On avait envie de remettre la salle au goût du jour. Pour donner un petit coup de jeune », explique Julien, amusé. Les travaux prévus sont relativement importants : 450 m2 de chape et carrelage, 110 m2 de carrelage mural, 500 m2 de murs à refaire, 100 m2 de nouveau plafond et plus de 1.000 m2 de peinture. « Sans compter les sanitaires, l’électricité, la menuiserie, les portes, un bar, les meubles et la décoration », précise-t-il.