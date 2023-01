Les Bruxellois ont nettement plus sollicité Homegrade et le Réseau Habitat pour leurs projets de rénovation en 2022

Avec les factures d’électricité et de gaz qui ont flambé ces derniers mois, le dérèglement climatique qui est sur toutes les lèvres, mais aussi avec la stratégie de rénovation du bâti bruxellois (renolution) et ses nouvelles primes, les Bruxellois s’intéressent de plus en plus à la rénovation de leur logement. L’an passé, ils ont été particulièrement nombreux à pousser les portes de Homegrade et du Réseau Habitat, deux structures mises à disposition de la Région pour conseiller et accompagner gratuitement les citoyens.

En chiffres, Homegrade a répondu à plus de 23.000 demandes de particuliers, soit un tiers de plus en un an. Et les accompagnements dans les projets de rénovation ont même augmenté de 50 % en 2022, pour atteindre 5.500, un chiffre record ! De son côté, le réseau Habitat a accompagné 2.805 ménages en 2022 (+11 %).