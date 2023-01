Scandale au Parlement européen: l’ex-vice-présidente du Parlement européen, Eva Kaili, paraitra jeudi devant la chambre du conseil

Lors de sa première comparution devant la chambre du conseil, le 22 décembre, Mme Kaili, qui clame son innocence, avait demandé, par la voix de ses avocats, d’être placée sous surveillance électronique, mais la chambre n’a pas accédé à sa demande. Eva Kaili a été interpellée le 9 décembre dernier, au même titre que son père, son compagnon Francesco Giorgi, l’ancien eurodéputé Pier Antonio Panzeri, le lobbyiste Niccolo Figa-Talamanca ainsi que le syndicaliste Luca Visentini. Le père d’Eva Kaili et le syndicaliste Luca Visentini ont été libérés après audition mais Francesco Giorgi, Eva Kaili, Pier Antonio Panzeri et Nicolo Figa-Talamanca ont été placés sous mandat d’arrêt et se trouvent toujours en détention préventive.

Ces arrestations s’inscrivent dans le cadre de l’enquête menée par le parquet fédéral sur les tentatives du Qatar d’influencer les prises de décisions économiques et politiques du Parlement européen en versant d’importantes sommes d’argent ou en offrant des cadeaux substantiels à des personnes occupant une position politique et/ou stratégique au sein de l’hémicycle européen. Le Maroc est également apparu dans l’enquête, avec une possible tentative de corruption menée par son agence de renseignements, la DGED, et par son ambassadeur en Pologne, Abderrahim Atmoun.

Les deux pays auraient dès lors tenté d’influencer les décisions et les résolutions du Parlement européen par l’intermédiaire de Pier Antonio Panzeri et de son association à but non lucratif Fight Impunity. Le Qatar aurait ainsi notamment tenté d’améliorer son image dans le domaine des droits des travailleurs. La visite du ministre qatari du travail Ali ben Samikh Al-Marri en novembre dernier au Parlement européen s’inscrirait dans ce contexte. Pier Antonio Panzeri aurait ainsi préparé le ministre qatari pour cette visite et aurait rédigé son discours mais aurait également préparé les questions que les parlementaires pouvaient poser au ministre afin que celui-ci fasse bonne impression.

Selon le magazine Knack et le journal Le Soir, Francesco Giorgi aurait reconnu depuis qu’il faisait partie d’une organisation utilisée par le Maroc et le Qatar pour intervenir dans les affaires européennes. Dans ses aveux, Francesco Giorgi aurait dit que son rôle dans «l’organisation» était de gérer la trésorerie. L’intéressé était collaborateur parlementaire de Pier Antonio Panzeri lorsque ce dernier siégeait au Parlement européen et travaille aujourd’hui pour son association à but non lucratif Fight Impunity, mais est également assistant parlementaire d’un autre eurodéputé italien, Andrea Cozzolino. Ce dernier est également cité dans l’enquête judiciaire et les autorités judiciaires belges ont demandé la levée de son immunité parlementaire au Parlement européen.