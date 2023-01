Nous avons assisté à la première des Enfoirés

C’est à la Halle Tony Garnier, une gigantesque salle de spectacle lyonnaise, que près de 50 artistes (un record !) ont donné de la voix pour six concerts exceptionnels, du jeudi 12 au lundi 16 janvier. Dimanche dernier, nous avons eu l’occasion de découvrir ce show qui privilégie les interactions avec le public grâce à un dispositif particulier. « On voulait que les artistes soient plus proches des spectateurs. C’est pourquoi on retrouve une deuxième scène au centre du public. On voulait redonner de l’espoir aux gens et les inviter à faire la fête », confie Anne Marcassus, la productrice artistique des Enfoirés.

Malheureusement, plusieurs personnalités manquent à l’appel. « Jean-Baptiste Maunier s’est désisté à la dernière minute à cause d’un tournage, tout comme Gérard Jugnot qui joue au théâtre », nous dit Anne Marcassus. « Les plannings des artistes sont très chargés. Certains ont parfois envie de se faire discrets, de se reposer et de partir en vacances. On a essayé d’avoir Juliette Armanet, mais elle n’était pas en France, c’était le seul moment où elle était un peu off. Ça tourne d’une année à l’autre. Par exemple, Vitaa et Slimane n’étaient pas là l’an dernier, mais ont répondu présents cette année. »

On assiste également à plusieurs retours, dont celui d’Élie Semoun qui a déjà participé aux Enfoirés à trois reprises, en 1995, 1998 et 1999. Cette fois, le comédien apparaîtra majoritairement dans des séquences humoristiques enregistrées en amont, dans les coulisses du spectacle.

« Il pense avoir été invité mais il n’est sur aucune liste. Il essaye donc de trouver un moyen d’intégrer la troupe. C’est vraiment très drôle », nous assure la productrice artistique. Jane Birkin fera également entendre sa voix sur scène. « Elle devait être présente l’an dernier, mais elle a contracté le Covid-19 juste avant de nous rejoindre. On avait repris sa chanson ‘Fuir le bonheur de peur qu’il ne se sauve’ pour lui rendre hommage. Cette année, on trouvait qu’il était préférable de la faire participer à quelques tableaux. »

Un show haut en couleur

Le tableau d’ouverture est incontestablement le plus réussi du spectacle. Dans une ambiance rose néon qui rappelle les années 80, la troupe reprend en chœur « Le dernier jour du disco » de Juliette Armanet. Suspendues dans les airs, Jenifer et Zaz sont assises sur une énorme boule à facettes, tandis que les autres artistes déambulent sur scène dans des tenues pailletées.

Suivra alors la chanson « Freed from desire », de Gala, qui ne manquera pas de faire sauter les spectateurs. On appréciera également « Banana Split », de Lio, dans un décor pop et coloré reproduisant une maison de poupée géante, « Mon frère » de la comédie musicale Les Dix Commandements entonné par quatre chanteurs de la troupe, « Les ballons rouges » de Serge Lama qui s’est terminé par un lâcher de ballons, ou encore « Corsica », une chanson en langue corse.

Entre deux tableaux, plusieurs artistes ont également rejoint la scène pour interpréter en solo un morceau de leur répertoire. Des prestations servant uniquement à divertir les spectateurs lors des changements de décors et qui ne seront pas diffusées à la télévision. On se souvient notamment de l’incroyable performance vocale d’Anne Sila sur « Le chanteur » de Balavoine, du duo entre Kad Merad et Patrick Fiori sur « Ma gueule » de Johnny Hallyday ou encore de Patrick Bruel, grandement acclamé par le public, qui a enchaîné deux chansons à la guitare.

Avant que le show ne touche à sa fin, la troupe a chanté d’une seule voix « Des bouts de moi » de Jean-Jacques Goldman. Les artistes sont arrivés sur scène au compte-gouttes, tous vêtus d’un long manteau noir qu’ils déboutonneront pour interpréter « Rêvons », le nouvel hymne des Enfoirés, écrit par Amir avec ses acolytes Nazim et Nyadjiko. « On compte sur vous », lance alors Mimie Mathy à la fin du titre, avant de défendre le mythique chant des Restos du Cœur.