Procès des attentats à Bruxelles: de l’identification du kamikaze de Maelbeek à l’arrestation de trois accusés

L’audience de mercredi au procès des attentats du 22 mars 2016, devant la cour d’assises de Bruxelles, a laissé les chefs d’enquête de l’attentat à Maelbeek dérouler leurs longues investigations.

Les enquêteurs ont tout d’abord réquisitionné les images des caméras de vidéo-surveillance de la Stib, la société de transports en commun bruxellois, filmées dans la station de métro Maelbeek le 22 mars 2016 entre 07h00 et 09h00. Après analyse, ils ont pu isoler un individu suspect. Ils ont ensuite retracé son parcours et constaté qu’il était entré sur le réseau de métro à la station Pétillon, vers 08h49. Il sera rapidement confirmé que cet homme est le kamikaze, identifié sur base d’empreintes digitales et d’ADN comme étant Khalid El Bakraoui.