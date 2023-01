La finale de la Coupe du monde n’a pas été boycottée: près d’un milliard et demi de téléspectateurs ont vu le triomphe de l’Argentine

Selon les chiffres dévoilés mercredi par la FIFA, près d’un milliard et demi de téléspectateurs dans le monde ont regardé la finale du Mondial remportée par l’Argentine 4-2 aux tirs au but face à la France après que les deux équipes étaient toujours à égalité 2-2 au terme des 90 minutes réglementaires et 3-3 après la prolongation.

Près d’un milliard et demi de téléspectateurs étaient devant leurs écrans, soit 380 millions de plus que pour la finale de la Coupe du monde 2018 entre la France et la Croatie. En 2014 pour la finale entre l’Allemagne et l’Argentine, ils étaient un peu plus d’un milliard. En Belgique, un peu plus de 2 millions de téléspectateurs ont regardé le radiodiffuseur public à l’heure de pointe. Jamais autant de personnes n’ont regardé le dénouement d’une Coupe du monde en même temps.

Pour la société Nielsen, environ 5 milliards de personnes ont interagi avec la Coupe du monde via les médias. Sur les médias sociaux, il y a eu 93,6 millions de messages, avec une incidence de 262 milliards et 5,95 milliards d’interactions.

Plus d’un million de visiteurs ont été attirés au Qatar pendant la Coupe du monde. Au total, 3,4 millions de supporters ont assisté aux matchs au stade. L’agence de presse qatarie QNA avait auparavant dénombré 3.404.252 spectateurs, soit le troisième plus grand nombre de spectateurs pour une Coupe du monde, après les tournois aux États-Unis en 1994 (3.587.538) et au Brésil en 2014 (3.429.873). Ils ont vu un total de 172 buts, un record.

Selon QNA, 2.457.059 personnes ont assisté aux matchs de la phase de groupe. 411.609 ont vu un huitième de finale, 245.221 un quart de finale et 157.260 une demi-finale. La finale a rassemblé 88.966 spectateurs, soit la capacité maximale du stade Lusail. La finale de la Coupe du monde 1994 détient toujours le record : 94.194 spectateurs étaient présents au Rose Bowl de Pasadena aux États-Unis lors du succès du Brésil face à l’Italie.