Avec le temps et la confiance qu’avait instaurée cette impressionnante série de 32 points sur 36 réalisée depuis cette défaite imméritée face au leader genkois en septembre, on pensait cette Union insubmersible. Capable, aussi et surtout, de répondre au talent mais aussi au métier désormais à toute tentative de la faire descendre du piédestal où elle se complaît depuis de nombreux mois.

Mercredi soir, même si elle a réussi à sauver les meubles en égalisant en fin de match (1-1), l’Union a failli, passant finalement tout près d’un revers inattendu sur la pelouse d’un Cercle vicieux, bien organisé à défaut de toucher au génie footballistique. S’ils se contenteront de ce tout petit point, les joueurs bruxellois reconnaîtront sans souci qu’ils ont connu un « off-day » inhabituel dans leur chef. Et collectif, personne n’échappant vraiment à la critique.