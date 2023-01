Le monde du cinéma en deuil: le cinéaste Paul Vecchiali est décédé à l’âge de 92 ans

Le cinéaste Paul Vecchiali est décédé dans la nuit de mardi à mercredi à l’âge de 92 ans, après une carrière aussi foisonnante que pointue, ont annoncé ses proches mercredi 18 janvier à l’AFP. Le réalisateur est mort dans un hôpital du sud de la France, a précisé son compagnon, Malik Saad.

Compagnon de la Nouvelle Vague, « c’était quelqu’un qui ne vivait que pour le cinéma, depuis l’âge de cinq ans », a réagi l’acteur Ugo Broussot qui a joué dans trois de ses films, dont le dernier, Pas… de quartier (2021), et qui se souvient de « son audace artistique ». Il n’avait jamais cessé de travailler et laisse un film quasiment terminé, tourné en un jour et baptisé Bonjour la langue, en hommage à Jean-Luc Godard et son Adieu au Langage (2014), avec lequel il correspondait, a précisé le comédien.