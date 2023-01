Kim Kardashian rachète aux enchères un bijou de la princesse Diana

En cause, la croix dite d’Attallah, une création de Garrard. Le bijou a été réalisé avec de l’or, de l’argent, des améthystes et des diamants. Ce bijou unique aurait été l’une des pièces de joaillerie préférées de la princesse Diana. Elle a emprunté le bijou et porté la croix en 1987, entre autres occasions, lorsqu’elle a assisté à un gala de charité. La recette a été estimée à l’avance à 80 000 £ (plus de 91 000 euros).

Selon la maison de vente aux enchères, la croix n’a été portée que par la princesse Diana et le bijou n’a pas été vu en public après sa mort en 1997. Kardashian fait souvent des ventes aux enchères, selon le site web de divertissement TMZ. Par exemple, elle a déjà obtenu des articles d’Elizabeth Taylor. L’année dernière, Kardashian a fait sensation en portant une vieille robe de Marilyn Monroe lors d’un gala, ce qui a été mal perçu par les critiques.