Les Anderlechtois dépités après leur défaite face à Zulte Waregem: «On commet trop d’erreurs»

Anderlecht s’est incliné 2-3 face à Zulte Waregem, mercredi, dans le cadre de la 21e journée du championnat de Belgique de football. Bloqués au 12e rang avec 24 points, les Mauves voient leurs adversaires du jour, premiers relégables, revenir à 5 longueurs.

Les réactions après ce match.

Yari Verschaeren (Anderlecht)

« Mener 2-1, ici, à la maison. Avoir tout sous contrôle. Dans cette situation, on ne peut jamais perdre. C’est incroyable. On offre des buts en commettant de bêtes erreurs. On doit montrer autre chose. On a trop peu affiché de choses positives ce mercredi. Ça doit être meilleur, sinon ça n’ira pas. On essaie toujours de repartir de derrière, de bien jouer au football, mais ça ne paie pas ».

Brian Riemer (coach d’Anderlecht)

« Des erreurs individuelles nous tuent. On contrôlait le match, mais on a offert des goals. Quand on commet de telles bêtises, on ne peut pas gagner un match. Ne parlons pas de tactique dans cette situation. Oui, on peut réaliser de belles choses, mais je le répète, on commet trop d’erreurs. C’est une mauvaise soirée. De la pression, vu la situation, nous en aurons dans tous nos prochains matches ».

Mbaye Leye (coach de Zulte Waregem)

« On savait où était notre problème. On avait besoin d’un certain pressing pour que ça aille mieux. On a gagné pour nos supporters, ils sont là dans les moments importants et compliqués. Je leur dédie cette victoire (NDLR le match se disputait à huis clos) ».

Ruud Vormer (Zulte Waregem)

« Ce sont trois points importants. On a su réagir après avoir été mené 2-1, nous qui menions auparavant 0-1. Nous avons affiché une mentalité exemplaire. Et au final, nous empochons trois points importants dans la course pour le maintien. Ce week-end, nous affrontons Westerlo. Nous souhaitons à nouveau gagner pour poursuivre notre remontée. Pour le reste, c’est plus chouette de jouer ici avec des supporters ».

Sammy Bossut (Zulte Waregem)

« C’est fantastique. Je pense que nous méritons nos trois points. J’ai eu pas mal d’interventions à réaliser et je suis heureux qu’au final, elles nous ont permis de nous imposer. Il n’y avait pas de douzième homme et nous en avons profité ».