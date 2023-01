De la laine de mouton régionale pour isoler nos toitures

Les 200 brebis de Patrick Deloche ont été tondues samedi dernier dans sa ferme à Jandun (Ardennes). À raison de 3 kilos par animal, 600 kilos de laine blanche ont été récoltés. Cette laine ne sera ni jetée par l’éleveur, comme c’est maintenant souvent le cas, ni envoyée en Chine pour revenir sous une autre forme. « Je vais la vendre à notre nouvelle coopérative régionale Mos-Laine. Ils en feront des panneaux d’isolation. Rien qu’avec ma production, ils pourront fabriquer 500 mètres carrés d’isolant », se réjouit le berger ardennais. La filière laine, longtemps tombée aux oubliettes, est en train de renaître sous l’impulsion des fédérations d’éleveurs et de la région Grand Est. Les premières machines de fabrication ont été livrées à la nouvelle coopérative installée dans la Meuse. Des recrutements sont en cours pour lancer la production. « On se propose de rapatrier en France la filière laine en mettant en place des outils industriels capables de traiter toutes les sortes de toisons de mouton qui arriveront sales », décrit Érick Villemin, président de la fédération des éleveurs de moutons ardennais (Fema), partenaire de Mos-Laine. « Comme pour l’instant nos usines de tricot n’ont pas rouvert, nous allons commencer par transformer cette laine en panneaux d’isolation. La coopérative fournira aussi du fil, du feutre, bref de la matière première de laine prête à être transformée. » L’équipe de Mos-Laine s’est fixée comme objectif une production de 100 tonnes en 2023 puis 500 tonnes par an. Le processus est enclenché, la balle est maintenant dans le camp des éleveurs qui élèvent des moutons pour la viande. Ils ont dès maintenant la possibilité de vendre leur laine à la coopérative au lieu de s’en débarrasser.

« La profession ne faisait plus rien de la laine parce que ce n’était plus rentable de la vendre », explique Patrick. « Quand l’argent engrangé n’est même pas suffisant pour couvrir les frais de la tonte, du tri et du conditionnement, les éleveurs renoncent à la valoriser. »

Le berger court chercher un panneau d’isolation au fond de sa grange et revient tout sourire avec un rectangle de laine, épais d’une dizaine de centimètres, blanc et tout doux. « Ce sont les premiers panneaux de Mos-Laine. Du 100 % régional. J’en ai fait poser pour isoler la toiture de notre auberge. L’artisan qui les a mis m’a dit que le soir en rentrant chez lui, son corps ne le grattait pas comme c’est le cas quand il installe de la laine de verre. C’est une matière naturelle beaucoup plus saine, résistante, très isolante et, avantage supplémentaire, qui brûle très difficilement », vante-t-il avant d’aller montrer sa charpente. Tapissée de laine blanche, elle donne l’impression d’avoir enfilé un grand manteau bien chaud.

Démonstrations de tonte à la ferme Les moutons élevés pour la viande sont au minimum tondus une fois par an pour des raisons sanitaires. Pas tellement plus souvent. Ceux de Patrick Deloche vivent dehors. Ils ont besoin de garder leur toison qui les protège autant du froid que du chaud. « Quand on les tond, on voit à la qualité de leur laine qu’ils n’ont pas été stressés », précise le berger en retournant une brebis pour la tondre. Il montre ensuite un fil de laine long d’une année sans aucune coupure, preuve de la bonne santé de l’animal. « Plus le mouton est élevé dans de bonnes conditions, plus sa laine est belle. » Pour que la vente soit rentable, le berger estime qu’il faut obtenir au moins 5 euros par brebis. C’est la condition pour que les éleveurs jouent le jeu et permettent de relancer la filière. Les Ardennais ont été invités à la journée de tonte à la ferme de Patrick. Leur fédération avait organisé plusieurs démonstrations, animations, conférences, le tout agrémenté d’un repas d’agneau de la ferme. Histoire de la faire adhérer au projet.