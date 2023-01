France: d’importantes manifestations attendues dans le pays contre la réforme des retraites «les autorités attendent 550.000 à 750.000 manifestants»

Plus de 200 points de rassemblement sont prévus en France, les autorités attendent 550.000 à 750.000 manifestants, dont 50 à 80.000 à Paris.

Plus de 10.000 policiers et gendarmes seront à pied d’œuvre, dont 3.500 à Paris, où le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin a dit redouter l’afflux d’un « petit millier de personnes » susceptibles d’en découdre.

« Il faut que les mobilisations soient suffisamment puissantes pour que ce projet soit revu de fond en comble », a déclaré le N.1 de la CGT Philippe Martinez qui espérait la semaine dernière au moins un million de manifestants pour dire non au recul de l’âge légal de départ de 62 à 64 ans.

« Il faut faire une première démonstration de force » et que « cela se passe le plus pacifiquement possible », a abondé mercredi son homologue de la CFDT, Laurent Berger.

70 % de grévistes dans le premier degré

Écoles fermées, trains au compte-gouttes : plusieurs services publics sont fortement perturbés, à tel point que le ministre des Transports Clément Beaune a appelé les Français à décaler leurs déplacements ou télétravailler s’ils le peuvent.

La SNCF prévoit une circulation « très fortement perturbée » avec un TGV sur trois, voire un sur cinq selon les lignes, et à peine un TER sur dix en moyenne. Le métro parisien sera réduit à l’essentiel.

Le ciel n’est pas épargné. 20 % des vols devraient être annulés à Orly.

Raffineries et dépôts pétroliers sont appelés à cesser leurs activités pendant 24 heures, mais sans pénurie pour l’heure.

Le mouvement s’annonce très suivi dans les écoles, avec 70 % d’enseignants grévistes dans le premier degré. Dans le secondaire, de nombreux professeurs seront absents, et des blocus de lycées sont attendus.

Pour les grévistes, la réforme des retraites s’ajoute à beaucoup d’autres motifs de mécontentement. « Quand on vous dit que vous allez bosser deux ans de plus dans des mauvaises conditions salariales et de travail, ça vient s’ajouter », témoigne Benjamin Marol, 45 ans, prof d’histoire-géo à Montreuil (Seine-Saint-Denis).

Nouvelle mobilisation le 26 ?

Cette première journée a valeur de test pour l’exécutif comme pour les syndicats, qui se retrouveront dans la soirée pour décider d’une nouvelle date – le 26 février est sur la table.

La CGT du pétrole a déjà fait part de son intention de se remettre en grève le 26 janvier pour 48 heures, et le 6 février pour 72 heures.

La CGT Mines-Energie a elle aussi annoncé une grève reconductible à partir de jeudi. Les agents d’EDF ont procédé mercredi, dans les barrages, à de premières baisses de production d’électricité.

Son secrétaire général Sébastien Menesplier a créé la polémique en affirmant vouloir « s’occuper » des élus qui soutiennent la réforme en coupant l’électricité de leur permanence. Des menaces jugées « inacceptables » par le gouvernement.

Face à une forte mobilisation, et à une opinion majoritairement hostile selon les sondages, le gouvernement poursuit inlassablement son travail de « pédagogie », et appelle à ne pas « bloquer le pays », à quelques jours de la présentation du texte en Conseil des ministres.

Invitée surprise mercredi soir d’une réunion publique du parti majoritaire dans le Val-de-Marne, Elisabeth Borne a défendu un « projet porteur de progrès social pour le pays ».