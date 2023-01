Attention si vous prenez la route ce jeudi matin: l’IRM maintient son alerte jaune sur une partie de la Belgique

La journée de jeudi débutera sous un ciel partiellement nuageux dans l’ouest et assez nuageux avec des averses hivernales dans le nord-est et de neige sur les Hautes-Fagnes, selon les prévisions de l’Institut royal météorologique (IRM).

Les maxima seront compris entre -2 et 1°C en Ardenne; ils seront de l’ordre de 3 ou 4°C dans le centre et de 5°C au littoral.

Ce soir, le ciel restera très nuageux au sud du sillon Sambre et Meuse avec, surtout en Ardenne, un risque de brouillard givrant. Ailleurs, le ciel restera partiellement nuageux avec des éclaircies parfois larges. Quelques averses hivernales seront possibles localement mais le temps restera sec dans la plupart des régions. Les minima se situeront entre -8 et -5°C en Ardenne, autour de -2°C dans le centre et de 2°C à la Côte.

Vendredi, le temps sera souvent couvert et brumeux en Ardenne. Ailleurs, le ciel sera partagé entre éclaircies et champs nuageux. Des averses sous forme de pluie, de grésil ou de neige fondante devraient atteindre le nord du pays dans le courant de la journée. En fin de journée ou en soirée, ces averses gagneront du terrain et seront alors sous forme de neige fondante ou de neige.

Les maxima se situeront entre -2 et 1°C en Ardenne, autour de 2 ou 3°C sur le Condroz et en Hesbaye, autour de 4 ou 5°C dans le centre et l’ouest du pays, et seront de l’ordre de 6°C en bord de mer.

Samedi, les nuages bas devraient d'abord encore être assez nombreux, essentiellement en Ardenne (où ils pourraient encore laisser échapper quelques flocons). Ailleurs, les larges éclaircies seront déjà présentes. L'après-midi, le ciel deviendra plus changeant mais le temps restera généralement sec. Un vent faible à modéré de nord-est amènera de l'air froid sur nos régions; les maxima se situeront entre -3 et -1 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne, autour de 0 ou +1 degré dans le Condroz, en Lorraine belge ainsi qu'en Campine, et entre +1 et +3 degrés ailleurs.