«C’est l’héritage de ma grand-mère que je transmets»: découvrez le projet top secret et ultra-personnel que lance aujourd’hui Maria Del Rio (exclusif)

C’est un grand jour pour Maria Del Rio et elle ne peut cacher son exaltation puisqu’elle dévoie ce jeudi son projet le plus personnel. Elle lance sa propre marque de cosmétiques, composée d’une crème hydratante pour le visage et d’un lift instantané.

Une idée qui a germé en elle à force d’entendre les autres lui parler de sa peau ! « Je communique beaucoup avec ma communauté sur les réseaux sociaux », explique-t-elle. « J’essaye un maximum d’interagir avec les gens qui m’écrivent et la question la plus récurrente consiste à me demander quel est mon secret pour ma peau et si j’ai un rituel. »