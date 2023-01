Le distributeur d’articles sportifs Groupe Go Sport placé en redressement judiciaire

« Par un jugement solidement motivé, le tribunal (…) a constaté l’état de cessation des paiements de la société Groupe Go Sport et a ouvert une procédure en redressement judiciaire », a annoncé le parquet de Grenoble dans un communiqué. Il a précisé que « la société Go Sport France n’est pas déclarée en cessation des paiements, mais sa situation sera impactée par celle de sa société mère », par ailleurs visée par une enquête préliminaire pour « abus de bien social ».