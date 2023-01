Fabienne vit dans un logement social insalubre à Petit-Enghien: «Des fusibles ont pris feu, je me suis retrouvée sans chauffage…»

En mai 2022, nous vous relations les mésaventures vécues depuis de nombreuses années par Fabienne Neckebroeck dans son logement social à Petit-Enghien. Trous dans la toiture, châssis complètement vétustes, fissures, problèmes d’humidité, de moisissures et de chauffage défaillant… La totale. Fabienne est même au tribunal depuis dix ans contre la société Haute Senne Logement. Lire aussi fissures-moisissureselle-ne-supporte-plus-letat-de-son-logement-social-enghien de videos Normalement, les choses devaient s’améliorer en fin d’année 2022 : il était prévu de remplacer les châssis. Non seulement, cette intervention a malheureusement été reportée à courant 2023 (lire par ailleurs)… mais en plus, un drame a été évité de justesse : un incendie a failli se déclarer le samedi 17 décembre au soir !

« J’ai eu le bon réflexe » « Il y a eu le feu dans le boîtier de fusibles qui est relié au convecteur de chauffage. Je m’en suis rendu compte par hasard », explique Fabienne Neckebroeck. « Le boîtier est situé dans une armoire. J’avais besoin d’une assiette pour mon repas du soir. Il était environ 20h. J’ai alors remarqué une forte odeur de brûlé, de la fumée, et j’ai vu que le boîtier, en plastique avait fondu ! J’ai eu le bon réflexe de couper les plombs du convecteur, et ce n’est pas allé plus loin, heureusement. Vous imaginez si je n’avais pas eu besoin de cette assiette ? Ou si j’avais été absente ? La cuisine et l’appartement auraient pris feu ! »

À peine 15º, plainte à la police Mais elle n’était pas au bout de ses surprises. « J’ai appelé les pompiers pour qu’ils passent au moins pour me rassurer sur le fait que le feu ne reprenne pas… On m’a rétorqué qu’ils n’étaient pas électriciens… J’ai alors contacté un électricien, qui est venu constater les dégâts, sans pouvoir intervenir, tout en me rassurant sur les risques. Comme c’était le week-end, j’ai envoyé un mail à Haute Senne Logement pour qu’ils constatent le sinistre afin de faire appel à l’assurance d’une part, et viennent réparer l’installation au plus vite… Car je me retrouvais sans chauffage ! » Une équipe de sous-traitants est ainsi passée dans les 48h pour remplacer les fusibles du boîtier électrique… « Mais ils n’ont pas remplacé le boîtier qui avait fondu ! En plus quand je rebranchais les plombs, il y avait des étincelles. J’ai donc laissé coupé… Et enfin, Haute Senne Logement n’a pas fait le constat de sinistre pour l’incendie ! J’ai donc déposé plainte à la police. » Vers un début de solution Le convecteur étant inutilisable, Fabienne restait sans chauffage pour un temps, pendant les fêtes en plus. Puis un début de solution semble s’être mis en place.