Eminem et 50 Cent: le choc des rappeurs aura lieu… en série!

Vingt ans après la sortie du film inspiré de sa propre vie « 8 Mile », qui lui a valu l’oscar de la meilleure chanson originale pour « Lose Yourself », Eminem va avoir droit à sa série. Et celle-ci a été pensée par 50 Cent !

« Je vais adapter 8 Mile à la télévision. C'est en marche. Ça va être énorme. Je ne compte pas me louper », a fait savoir ce dernier dans une interview accordée à Big Boy TV. « Je serai capable d'offrir plus de détails que ce que l'on peut dire en interview ou ailleurs, et qui sort ici ou là. On pourra mettre en avant ces choses, ainsi que le tempérament des personnages . »