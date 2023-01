Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

« On se focalise sur la gratuité des transports en commun pour les jeunes et d’autres catégories de voyages. Mais il y a une révolution plus silencieuse : l’augmentation de l’offre au cours de cette législature », pointe le député wallon Jean-Philippe Florent (Ecolo). Il a analysé l’évolution du nombre de kilomètres parcourus depuis le début de la législature en 2019 jusqu’aux prévisions budgétaires pour 2023.