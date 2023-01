Uber Files: Cieltje Van Achter (N-VA) désignée présidente de la commission spéciale, à l’entame de l’enquête belge

Les membres de cette commission ont élu celle-ci jeudi matin à ce poste, à l’entame de la première séance consacrée essentiellement à l’installation de la commission, du bureau de celle-ci, ainsi qu’aux modalités de travail (liste des personnes à auditionner, définition d’un agenda, etc.) Les débats sur ce dernier point ont eu lieu à huis clos.

La commission aura trois vice-présidents : David Weytsman (MR), Jamal Ikazban (PS) et Hicham Tahli (Ecolo). Elle est composée de 3 élus PS, 3 Ecolo, 2 MR, 2 DéFI, 2 PTB, 1 Groen, 1 N-VA, et 1 Open Vld. Les rapporteurs seront Marc Loewenstein (DéFI) et Arnaud Verstraete (Groen).