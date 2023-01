Mauvaise surprise pour Jan, un Belge, en voulant retirer de l’argent liquide au distributeur: «J’ai demandé 200 euros, j’en ai payé 400» (photo)

Les distributeurs de billets traditionnels se font de plus en plus rares dans plusieurs régions de Belgique, car ils coûtent trop cher aux banques. Les anciens guichets automatiques cèdent ainsi leur place aux automates Batopin, un projet de Belfius, BNP Paribas Fortis, ING et KBC.

En 2022, le Shopping 1 à Genk, a reçu quatre distributeurs Batopin. Jan s’y est rendu samedi dernier pour y retirer de l’argent, et tout ne s’est pas passé comme prévu : « J’ai suivi les instructions sur la machine. Mais soudain, il a recraché ma carte. Sur l’écran est venu le message que je n’avais rien fait pendant plus de 30 secondes, donc la transaction n’a pas pu se faire », explique-t-il à HBVL.