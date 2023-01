Un vendeur de matériel agricole de Bièvre avait arnaqué plus de 40 personnes

Le tribunal correctionnel de Namur a prononcé ce mercredi une peine d’un an de prison et 2.000 euros d’amende, assortis d’un sursis probatoire de cinq ans, à l’encontre d’un prévenu. Au total, 44 faits d’escroquerie et d’abus de confiance lui étaient reprochés. Il était également concerné par des préventions de faux, d’usage de faux, de recel, de défaut de collaboration avec le curateur et de défaut de comptabilité.

Il devra suivre la guidance de la commission de probation, ne plus commettre d’infraction et respecter les réglementations fiscales, sociales et comptables. Il devra en outre rembourser les parties civiles lésées. Une interdiction de commercialité de cinq ans a été prononcée à son encontre, tout comme la confiscation de 60.000 euros.