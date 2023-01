La généralisation du stationnement payant partout à Schaerbeek est annulée: «On a eu en face de nous un mur d’orgueil et d’arrogance»

Branle-bas de combat à Schaerbeek. C’était dans l’air depuis longtemps et ça s’est confirmé mardi soir. Le Conseil d’État donne raison à Vanessa Durieux et Chantal del Marmol : le règlement qui consacre la généralisation de la zone verte est « est annulé ». « Cette affaire démontre qu’une mobilisation citoyenne peut venir à bout de procédures arbitraires et précipitées par lesquelles le pouvoir bafoue la démocratie et les dispositions réglementaires en vigueur », déclarent les Schaerbeekoises qui reconnaissent que ça demande du temps et énormément d’énergie.

Pour rappel, en octobre 2019, le collège a adopté un règlement pour rendre le stationnement payant partout du lundi au samedi de 9h à 21h. Il généralise ainsi les zones vertes sur son territoire sans passer par le conseil communal ni une enquête publique. « La technicité de la procédure est en cause. On aurait dû être plus attentif, on nous donne tord sur ce point », déclare Adelheid Byttebier (Groen), échevine de la Mobilité.

Lire aussi L’auditeur du Conseil d’État jugerait le plan de stationnement à Schaerbeek illégal Les changements ont suscité une levée des boucliers avec une pétition récoltant près de 7.500 signatures. Malgré tout, la majorité campe sur ses décisions. « Vu la réaction de la commune, il est apparu qu’un recours au Conseil d’État était la seule solution pour faire valoir nos droits. On a eu en face de nous un mur d’orgueil et d’arrogance », explique Vanesse Durieux.

Plus de 40 % de la commune repasse en zone bleue Depuis le 17 janvier 2023, plus de 40 % de la commune repasse en zone bleue (stationnement gratuit pendant deux heures). « C’est une immense victoire pour les citoyens », se réjouit le conseiller communal Georges Verzin (Libéral indépendant). Les plaignantes dénonçaient une instauration de la zone verte sans « analyses fondées sur le problème de stationnement quartier par quartier ». « Suite à la volonté de transférer le contrôle du stationnement à parking.brussels qui utilise des scan cars, ils ont généralisé la zone verte car c’est plus facile de n’avoir qu’un système sur son territoire », argue Vanessa Durieux. Conséquences en cascade ? L’annulation du plan de stationnement signifie-t-elle que la commune va devoir rembourser les redevances émises dans des zones autrefois bleues ? « Notre avocat a sollicité le maintien des effets de l’acte. L’acte est attaqué dans sa technicité », souligne Adelheid Byttebier. Pas de remboursement finalement, « une décision sage dans la mesure où cela permet de ne pas mettre plus à mal les finances communales », juge la plaignante. C’est un ouf de soulagement pour la commune car elle évalue le montant à plus de 11 millions d’euros. « C’est incroyable. Elle savait qu’elle était en tord et elle a continué à percevoir les redevances sans vouloir les rembourser. En termes de respect du citoyen, c’est fort », réagit Cédric Mahieu (Les Engagés 1030). Et qu’en est-il du nouveau plan de stationnement qui était à l’enquête publique l’année passée et qui conforte la généralisation des zones vertes car il repose sur le règlement actuel ? « Il est annulé donc on revient aux zones bleues mais notre règlement ne prévoit rien en la matière puisqu’il les avait supprimées. On les avait prévenus », se désespère le conseiller communal.