«Devrait-on sortir de notre retraite?»: désespérées par la nouvelle défaite d’Anderlecht, les anciennes stars des Mauves réagissent! (photos)

Plus rien ne va au Sporting d’Anderlecht. Encore battus par Zulte Waregem ce mercredi (2-3) après avoir mené au score, les Mauves sont en pleines crises et vont désormais devoir se battre pour assurer leur maintien dans l’élite belge.

Si cette situation désespère les supporters anderlechtois, qui ont une nouvelle fois protesté pour un départ de Wouter Vandehaute avant le match de ce mercredi, elle inquiète également les anciennes gloires du club. Silvio Proto a ainsi réagi sur son compte Twitter après le nouveau revers de son ancienne équipe : « Honnêtement, C’est : chef un p’tit verre (pour oublier). Et non : Oui tu as raison », a-t-il écrit en référence à la chanson du Grand Jojo, emblème du Sporting d’Anderlecht.

Ce à quoi Sacha Kljestan, fraîchement retraité, n’a pas tardé à répondre : « Devrait-on sortir de notre retraite ? ». « Je viens avec toi », a directement surenchéri l’ancien anderlechtois Andy Najar, tandis que Silvio Proto a ajouté : « En français on dit : on ne peut pas être et avoir été ».