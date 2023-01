L’ex-parolier de Johnny Hallyday lui a trouvé un digne successeur

Dès la première syllabe du Pays d’Armor, la ressemblance vocale est flagrante. Avec son troisième album Toutes les Larmes sèchent un jour, paru en décembre 2022, Jean-Baptiste Guégan continue de tracer son sillon avec un organe vocal qui est on ne peut plus proche de Johnny Hallyday.

« Si ça n’avait été qu’un sosie vocal, ça ne m’aurait pas intéressé, j’ai fréquenté le vrai Johnny pendant cinquante ans », appuie ce Corse d’origine, qui se définit comme « très cartésien » et ne travaille « qu’au coup de cœur ». « Le plus frappant, c’est que Jean-Baptiste a le même rire que Johnny. Mais ce n’est pas de l’imitation. Même si Johnny n’avait pas existé, il aurait chanté comme lui ! » D’où son opposition lorsque l’on parle de « sosie vocal ». « L’imitation, ça consiste surtout à accentuer les défauts. Mais imiter le timbre et le vibrato, on ne peut pas le faire, juge l’Oisien. D’ailleurs, mon médecin ORL, qui était aussi celui de Johnny, a examiné Jean-Baptiste et lui a dit qu’il avait exactement les mêmes cordes vocales. »

« La première fois que Jean-Baptiste est venu dans mon studio, c’était un peu l’examen final. Pour un interprète, le plus dur est de s’approprier les chansons », estime celui qui vit depuis quarante ans dans l’Oise, d’abord « dans une maison trouvée par Sylvie Vartan, d’abord à Chambors », puis depuis vingt ans dans le Pays de Bray. « Nous avons vécu un truc très curieux. Je lui tournais le dos et il s’est mis à chanter. Il s’est vraiment passé quelque chose. Nous n’étions plus deux, mais trois dans le studio. Nous avons arrêté car nous étions terrorisés. »

« Un album plus personnel »

La collaboration s’avère fructueuse, avec trois albums, dont un disque de platine, le premier (Puisque c’est écrit), et des enregistrements à Nashville. « Parce que c’est là-bas qu’il y a les meilleurs musiciens. Ils ne se trompent jamais et arrivent une heure avant pour les séances. »

Avec ce troisième disque, le chanteur s’affirme. « C’est un album plus personnel, il a trouvé sa vitesse de croisière. En quatre ans, il s’est créé un répertoire et sur scène, il peut faire 50 % de Johnny et 50 % de ses titres. Une partie du public vient pour les titres de Johnny et ils sont d’une fidélité absolue. Les médias prennent les fans de Johnny pour des imbéciles, mais ce n’est pas ça. Ce sont avant tout des passionnés, la plupart sont incollables. Jean-Baptiste, par exemple, connaît mieux les chansons que j’ai écrites que moi ! »