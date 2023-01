Un jeune dealer de drogues arrêté boulevard Sainte-Beuve à Liège ce mercredi

Ce mercredi après-midi vers 15h, des policiers qui circulent en véhicule banalisé constatent un manège suspect entre quatre personnes devant la plaine de jeux du boulevard Sainte-Beuve à Liège. Deux personnes réussisent à prendre la fuite et les deux autres sont interpellées par les policiers après une petite course-poursuite à pied.

Il s’agit d’Icham, 21 ans, et de Marouane, un mineur espagnol qui a été relâché. Sur son trajet de fuite à pied, Icham a jeté un sachet en plastique en dessous d’un véhicule en stationnement. Les policiers ont récupéré ce sachet dans lequel se trouvaient 28 grammes de cannabis conditionnés en pacsons d’un gramme. Et lors de sa fouille, les policiers ont retrouvé dans son caleçon un sachet blanc contenant huit pacsons de drogues pour un total de 11 grammes. Son iphone a été saisi et contenait de nombreux messages de commandes. Une perquisition a été menée à son domicile à Liège mais elle n’a rien donné.