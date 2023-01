La Palestine est une nouvelle région prioritaire pour la coopération bruxelloise

La décision porte sur l’ensemble du territoire palestinien occupé et, en tant qu’autorité locale partenaire et signataire du futur accord de coopération au développement, le gouvernorat de Ramallah et Al-Bireh. Cette décision fait suite à une consultation avec la société civile active dans le domaine et à une mission exploratoire organisée sur place en juin 2022 à Ramallah et à Jérusalem-Est.

« Lors de la récente visite exploratoire, j’ai pu me rendre compte de la réalité de terrain et des besoins et en tirer une conclusion : nous avons un rôle à jouer ici. Dès 2023, nous allons soutenir les associations qui rentreront des projets de coopération au développement. J’estime qu’il est en effet important que la capitale de l’Europe adresse un message de solidarité avec les Palestiniens et se positionne aux côtés d’eux à cette occasion », a commenté Pascal Smet (one-brussels-Vooruit), secrétaire d’État à la Coopération, cité dans un communiqué de son cabinet.

La définition comme région prioritaire est, selon les règles bruxelloises, indispensable pour autoriser le financement d’action dans le cadre de la coopération au développement. Le territoire occupé vient s’ajouter aux quatre Régions partenaires existantes : Rabat-Salé-Kénitra au Maroc, Paramaribo au Suriname, Chennai en Inde et Kinshasa en RDC.

Il est à noter que les accords avec Chennai et Paramaribo vont arriver à expiration en 2023. Dès ce début d’année, le règlement de l’appel à projets annuel soutenant des Initiatives dans les pays en développement (ou appel à projets « Sud ») sera adapté afin de permettre l’introduction et le financement de projet en Palestine.