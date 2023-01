Déception pour Sander Gillé et Joran Vliegen: les deux Belges se font sortir de l’Open d’Australie au premier tour du double

Le duo limbourgeois, qui a remporté récemment le tournoi ATP 250 de Pune, a été battu après une rencontre très indécise par la paire formée du Brésilien Marcelo Demoliner (ATP 123) et de l’Italien Andrea Vavassori (ATP 53) en trois sets qui ont été joués jusqu’au jeu décisif : 6-7 (5/7), 7-6 (7/4) et 7-6 (10/4 au super tie break). Le match a duré 2 heures et 55 minutes.

Gillé et Vliegen avaient été éliminés dès leur entrée en lice à l’Australian Open tant en 2021 qu’en 2022. Ils avaient atteint le 2e tour lors de leur première participation en 2020.