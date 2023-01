Les Pays-Bas s’offrent un record à la Coupe du monde de hockey: les Oranje atomisent le Chili 14-0 et filent en quarts

Les Oranje se sont imposés 14-0 contre des Chiliens démunis face à l’armada offensive néerlandaise, symbolisée par un quadruplé de Jip Janssen sur pc. C’est la plus large victoire de l’histoire en Coupe du monde, dépassant l’Australie-Afrique du Sud (12-0) lors de l’édition 2010.

C’est un troisième succès de rang pour les troupes de Jeroen Delmee, ancien T1 des Red Lions, après ceux acquis contre la Malaisie et la Nouvelle-Zélande, chaque fois sur le score de 4-0. Les Néerlandais, avec 22 buts marqués et aucun encaissé, présentent un bilan parfait. Directement qualifiés, ils affronteront le vainqueur du cross-over entre le 2e du groupe A (Argentine ou France) et le 3e du groupe B, sans doute la Corée du Sud.

Dans le premier match du groupe, la Malaisie a battu la Nouvelle-Zélande sur le score de 3 buts à 2, s’assurant la 2e place devant son adversaire du jour. Les deux nations croiseront avec les deuxième et troisième du groupe D.