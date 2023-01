Les policiers mettent fin à une vente de stupéfiants rue des Bayards à Coronmeuse

Ce mercredi en fin d’après-midi vers 16h50, des policiers assistent à un échange entre deux personnes qu’elles controlent. Elles sont toutes deux porteuses de marijuana. L’acheteur a un sachet de cinq grammes de canabis sur lui, qu’il vient d’acheter au dealer. Il a été relâché.

Le dealer, Abdelila, âgé de 52 ans, est fouillé également. Les policiers retrouvent sur lui une balance de précision, du papier aluminium, deux boulettes de cannabis, 32 grammes de cannabis et 255 euros en liquide. Abdelila est en aveux. Il a avoué avoir déjà fait de la prison. Il a expliqué aux policiers qu’il avait une leucémie et qu’il consommait de la cocaïne pour se soulager. De la cocaïne qu’il achetait grâce aux produits de la vente de cannabis. Il a reconnu vendre en moyenne chaque jour entre 25 et 50 grammes.