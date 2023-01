Natalie a trouvé le traitement miracle qui a mis fin à son calvaire: «J’ai été traitée de moche par de parfaits inconnus dans la rue» (photo)

Natalie vit un véritable calvaire depuis son plus jeune âge. La raison ? La Britannique de 33 ans souffre de rosacée, une maladie de la peau caractérisée par des rougeurs sur le visage. À plusieurs reprises, des inconnus ont arrêté Natalie dans la rue pour se moquer d’elle. Son ex-conjoint a tenté de la convaincre de faire de la chirurgie esthétique afin qu’elle se débarrasse de ses rougeurs… de videos Après des années d’intimidations, la confiance de la jeune femme était au plus bas, et elle est tombée en dépression. Ce qui l’a poussé à suivre une thérapie qui lui a permis de réaliser qu’elle devait réapprendre à s’aimer.

« Dans le passé, j’ai toujours excusé les moqueries à mon égard car je ne me sentais pas belle », raconte-t-elle à The Independent. « J’ai été traitée de moche par de parfaits inconnus et mon ancien patron m’a traitée de tomate. Je travaillais dans la vente et il le disait devant des clients. Il disait ‘ton visage est horrible aujourd’hui’. Il a même demandé si c’était contagieux. Il m’a fait me sentir comme un ogre ».

Après des années de travail infructueux pour vaincre son manque de confiance en elle, Natalie est tombée sur des soins de peau qui ont changé sa vie. Après seulement quatre semaines de traitement, les produits de la marque « Kalme » ont atténué fortement ses rougeurs : « J’avais pourtant tout essayé sur ma peau et dépensé beaucoup d’argent dans les cosmétiques », raconte-t-elle.

Le changement était si spectaculaire que pour la première fois, Natalie a osé sortir de chez elle sans maquillage : « J’ai appris à commencer à aimer ma peau pour la première fois de ma vie d’adulte. J’ai appris à ne plus me sentir laide. Je ne peux pas m’empêcher de sourire quand je le dis, parce que je sais à quel point cela me fait me sentir bien », a-t-elle continué. « Je sais que j’aurai toujours de la rosacée car il n’y a pas de solution miracle et j’ai toujours des bouffées d’anxiété lorsque j’ai une poussée cutanée, mais ces produits ont considérablement aidé à mieux gérer les symptômes. »