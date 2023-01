Bénédicte Deprez, Blake Lively, Hilary Swank, Shemar Moore… ça va pouponner en 2023! (photos)

Si la coprésentatrice de « 100% Sport », sur Tipik, a connu une année plutôt compliquée, avec un kératocône qui l’a rendue malvoyante et donc éloignée des plateaux durant trois mois, 2022 s’est heureusement achevée sur une heureuse nouvelle. Fin octobre, l’animatrice annonçait être enceinte de son premier bébé. « Mon plus beau geste pour la planète arrive en 2023 », a-t-elle expliqué à ses abonnés.

Déjà parents de trois enfants, James (8 ans), Ines (6 ans) et Betty (3 ans), l’ex-star de « Gossip Girl » et l’interprète de Deadpool vont accueillir un quatrième enfant. La comédienne de 35 ans a annoncé l’heureuse nouvelle sur son compte Instagram en publiant une flopée de photos d’elle le ventre arrondi, pour couper l’herbe sous les pieds des paparazzis qui se mettraient en tête de l’épier afin d’obtenir un cliché de son baby bump. En ajoutant à son message : « Donc les onze gars qui attendent devant ma maison peuvent me laisser tranquille. » Pas bête !

Hilary Swank maman à 48 ans

La star de « Million dollar baby » s’apprête à pouponner pour la première fois à 48 ans. Et tant qu’à faire, ce sera plutôt deux fois qu’une puisqu’elle attend des jumeaux. « C’est un miracle », a-t-elle confié. Mariée depuis 2018 avec l’entrepreneur Philip Schneider, la comédienne a expliqué les raisons pour lesquelles elle n’avait pas eu d’enfant jusque-là. « J’avais une carrière et je n’avais pas la bonne relation jusqu’à… il y a quatre ans. » Visiblement, tous les astres sont désormais alignés.

La joie après les larmes pour Chrissy Teigen

Deux ans après une fausse couche tardive à vingt semaines de grossesse, le mannequin Chrissy Teigen, 37 ans, et le chanteur John Legend, 43 ans, déjà parents de Luna et Miles, attendent un nouvel enfant, après un long parcours médical de fécondation in vitro. « Ces dernières années ont été un flou d’émotions, mais la joie a de nouveau rempli notre maison et nos cœurs », a expliqué celle qui est aussi animatrice télé.