Aspiravi va fournir 20% de la consommation haute tension de la Stib

Ce contrat, opérationnel à partir d’avril et conclu sur une durée de cinq ans, porte sur la fourniture de 50 GWh/an, soit 20% de la consommation haute tension de la société de transports en commun bruxellois.

Ce nouveau contrat, qui permettra à la Stib de bénéficier de l’énergie produite par plusieurs parcs éoliens exploités par Aspiravi, doit permettre à l’entreprise d’économiser entre 4 et 7 millions d’euros sur cinq ans, selon ses estimations. «La Stib diversifie ses sources d’approvisionnement en énergie haute tension et réalise des économies substantielles en consommant local et en dehors des bourses nationales de l’électricité.»