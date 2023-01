«À la fin de la saison 4, on voit une drag-queen… c’était moi!»: Tomer Sisley nous explique sa transformation stupéfiante dans «Balthazar» L’acteur renfile la chemise du légiste beau gosse pour un cinquième et dernier round ultra-jouissif de « Balthazar », où le héros disparaît… pour mieux revenir, grâce à un super-plan « Drag » ! Oui, oui : c’est bien Tomer Sisley ! - NICOLAS ROUCOU / BEAUBOURG STORIES / BEAUBOURG AUDIOVISUEL / TF1 / BE-FILMS / RTBF

Par Lenny Verhelle

Il n’avait même pas encore commencé le tournage que Tomer Sisley avait déjà vendu la mèche : « On ne devrait pas tarder à attaquer la cinquième et dernière saison de Balthazar », a-t-il laissé entendre, avant de rétropédaler, tout penaud. Pourtant, le médecin légiste préféré des Français fera bien ses adieux aux téléspectateurs à l’issue de cette cinquième salve, qui démarre jeudi prochain, sur la Une et TF1. « Je pense que c’était le bon moment pour partir sur d’autres aventures », nous a confié l’acteur. « Cinq saisons, pour une série qui marche aussi bien, c’est formidable. Mais je m’en voudrais terriblement de faire la saison de trop. Je trouve ça horrible de s’arrêter parce qu’on a fini par ennuyer tout le monde. Moi, je préfère frustrer que lasser ! » Lire aussi «Balthazar»: Tomer Sisley et Hélène de Fougerolles sont-ils restés en bons termes? L’acteur répond! Après avoir pulvérisé des records d’audience (la troisième saison avait fédéré jusqu’à 8 millions de spectateurs sur TF 1 !), c’est donc sur une très bonne moyenne de 5,52 millions de fidèles pour sa saison4 que « Balthazar » tire sa révérence. « L’autre problème, c’est que cette série est particulièrement engageante », ajoute Tomer. « Elle demande énormément d’énergie, parce que je m’occupe de plein de choses. Je mets ma patte un peu partout, je ne viens pas juste faire mon travail de comédien. Quand on boucle une saison, je ne peux donc rien faire d’autre. Là, je suis en train de préparer Largo Winch 3, ce qui n’aurait pas été possible si une suite de Balthazar avait été signée. »

Retour aux sources Il va donc falloir savourer les six derniers épisodes de la série, dans lesquels « Balthazar retrouve un peu de sa superbe », promet Tomer. « La quatrième saison était plus noire. Ici, on renoue un peu avec la première, où l’on découvrait un gars plutôt lumineux. »

Un sacré gaillard même, qu’on a quitté en cavale, recherché par la police et par son frère, qui ne lui veut pas forcément du bien. Et pour disparaître des radars, Balthazar n’a pas trouvé mieux… que de se travestir ! « À la fin de la saison 4, on voit une drag-queen. C’était moi ! » s’exclame Tomer Sisley, amusé. « Je le dis parce que je ne suis pas sûr que tout le monde l’a compris, tant la transformation est stupéfiante. »

Il est vrai que sous sa perruque blonde et son maquillage outrancier, on peine à reconnaître l’acteur. « La pratique drag est un art à part entière, très complet », nous explique-t-il. « Sauf qu’il n’est pas très bien représenté sur nos chaînes. Moi, c’est ma femme (la chroniqueuse de C8 Sandra Zeitoun) qui m’a fait découvrir ce milieu-là. Elle est fan des émissions américaines RuPaul’s Drag Race, qu’on peut voir sur Netflix. Au début, je ne comprenais pas pourquoi. Puis, petit à petit, je suis rentré dedans, et j’ai trouvé ça extraordinaire ! Non seulement c’est intéressant, mais aussi très original. Ça a complètement sa place dans Balthazar, parce qu’on a la chance d’avoir un héros plutôt ouvert d’esprit. Comme on est diffusé sur la première chaîne d’Europe, j’avais envie de mettre cette minorité à l’honneur. » Pour ce faire, la production a fait appel à Hugo Bardin, alias Paloma. Grand vainqueur de la première édition du concours « Drag Race France » diffusé en juin dernier sur France 2, celui-ci a pomponné Tomer pendant près de 4h30 ! « Maquillage, costume, prothèse pour les hanches, pour les fesses… il fallait bien au moins ça pour lui ressembler ! » Les scénaristes lui ont ensuite offert un personnage à part entière, celui du meilleur ami de Balthazar, que ce dernier va appeler en renfort pour garder sa fille. Car s’il y a bien une autre grande surprise à venir, c’est la découverte des premières joies de la paternité du fanfaron. On rembobine : dans les épisodes précédents, Balthazar apprend qu’il s’est marié à la femme qui a assassiné l’amour de sa vie, laquelle termine en prison alors qu’elle attend son premier enfant. « Il va d’abord fuir, comme beaucoup de gens », plaisante Tomer Sisley. « Après, c’est Balthazar, quand même. Un moment donné, il va retrouver son petit courage. Parce qu’il a beau penser qu’il a conclu un pacte avec le diable, c’est difficile d’abandonner un bébé. »