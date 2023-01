Marc Tarabella: «La présomption d’innocence n’est plus qu’un vague concept»

L’eurodéputé n’ira donc pas s’expliquer devant la commission des affaires juridiques (JURI) du Parlement européen, qui devrait commencer la semaine prochaine son examen des demandes de levée d’immunité parlementaire transmises par la justice belge dans le cadre du « Qatargate ». Ces demandes visent Marc Tarabella et un autre député du groupe de centre gauche, l’Italien Andrea Cozzolino.

Marc Tarabella avait rapidement fait savoir qu’il était favorable à la levée de son immunité, et qu’il souhaite être rapidement entendu par les enquêteurs. « Bien que pleinement conscient des conséquences possibles de cette levée d’immunité, j’y suis moi-même favorable : je veux me battre », écrit-il jeudi aux membres de la commission JURI. Sa lettre, transmise à l’agence Belga par une source parlementaire, confirme que le Belge ne fera pas usage de son droit à être entendu par les membres de la commission. « Je ne parlerai pas à la presse ou à quiconque avant d’avoir parlé aux autorités judiciaires qui seules sont à même de garantir une enquête de qualité et une procédure équitable ».