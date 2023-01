«That ‘90s Show»: Ashton Kutcher et Mila Kunis, de retour dans les nineties Netflix vous ramène trente ans en arrière avec « That ‘90s Show », spin-off de la sitcom qui a révélé Ashton Kutcher et celle qui est désormais sa femme, Mila Kunis. Netflix

Par Lenny Verhelle

Ah… les années 1990, leurs tee-shirts sous les robes à bretelles et leurs vestes XXL. Leurs séries-cultes, aussi ! « Beverly Hills 90210 », « Friends », « X-Files » ou « Alerte à Malibu » : il y en avait (déjà) pour tous les goûts. Peut-être un peu moins réputé chez nous, « That ‘70s Show » a aussi embrassé un succès colossal aux USA. En huit saisons, le feuilleton a marqué les esprits par son côté cool et rétro, offrant aux fidèles de France 2 des fous rires à en pleurer.

Ancré dans les seventies, il nous contait les aventures survitaminées d’un groupe de potes de Point Place, une petite ville fictive du Wisconsin. Gonflé d’un bon vent de nostalgie, de situations rocambolesques et de répliques désopilantes, « That ‘70s Show » a aussi (et surtout) fait éclore Ashton Kutcher, Mila Kunis et Laura Prepon, aujourd’hui plus connue pour son rôle d’Alex Vause dans « Orange is the new black », sur Netflix.

Vingt-cinq ans après leurs débuts, la même plateforme fait un nouveau bond dans le passé pour voir comment ont évolué leurs personnages Kelso, Jackie et Donna, la voisine et petite copine d’Eric Forman (Topher Grace, « Spider-Man 3 »), chez qui squattait la clique. Et de sortir un spin-off aux petits oignons, concocté par et avec la brigade d’origine !

de videos

On prend les mêmes et on recommence

Aux fourneaux de « That ‘90s Show » (dix épisodes à découvrir dès ce jeudi 19 janvier sur Netflix), on retrouve les créateurs de la série originale, Bonnie et Terry Turner. Ils sont cette fois secondés par leur propre fille, Lindsey, et le scénariste historique Gregg Mettler, qui porte désormais la toque du showrunner et producteur exécutif. Une fine équipe complétée, à la réalisation, par Laura Prepon. « C’était tellement jouissif ! » a déclaré l’actrice, qui rejoue Donna Pinciotti. « On a tourné dans les mêmes décors. La première fois que j’y suis retournée, l’émotion était si forte que j’en ai versé quelques larmes. »

Comme son nom l’indique, « That ‘90s Show » nous replonge dans les années 1990. Mais ne vous méprenez pas : si la série fait bien défiler des visages familiers, elle relate avant tout l’histoire d’amitié d’une nouvelle bande d’ados menée par Leia Forman, la fille d’Eric et Donna. Laquelle vient passer l’été chez ses grands-parents, les truculents Kitty (Debra Jo Rupp) et Red (Kurtwood Smith), qui n’ont étonnamment pas pris une ride !

Lire aussi L’acteur américain Danny Masterson, connu pour ses rôles dans les série «That ’70s Show» et «The Ranch», inculpé du viol de trois femmes

A part Danny « Steven » Masterson, accusé de viol par trois femmes (le jury du procès de l’automne dernier n’ayant pas réussi à s’accorder sur un verdict, une nouvelle audition est prévue pour le mois de mars), tous les autres sont aussi de la partie. Certains tout au long des épisodes, comme Kitty et Red… d’autres en (trop) rapide clin d’oeil.

« Nous sommes ce que nous sommes aujourd’hui grâce à cette série, alors on s’est dit qu’on allait y retourner et s’amuser », a fait savoir Ashton Kutcher, qui a depuis fondé une famille avec Mila Kunis, épousée en 2015 après une longue relation tumultueuse avec Demi Moore.

Lire aussi Ashton Kutcher a tout essayé pour sauver son mariage

Une épouse – attention, petit spoiler – à la ville comme à l’écran ! Ce qui n’enchante pas madame. « Mon mari et moi sommes ensemble (dans la nouvelle série), alors que nous n’aurions pas dû l’être », s’insurge Mila, vue récemment dans « American Girl », toujours sur Netflix. « J’appelle ça une connerie ! Mon personnage devrait être avec Fez. »

Lire aussi «American Girl»: l’énigme Ani FaNelli racontée dans le film-événement de Netflix avec Mila Kunis

Mais oui, souvenez-vous : au début de la saison 8, Jackie a rejeté la demande en mariage de Kelso. Lequel déménage ensuite à Chicago, laissant le champ libre à Fez (Wilmer Valderrama). « Sauf que là, Jackie et Kelso sont mariés et parents d’un enfant. Franchement, quand j’ai lu ça, je n’ai pas compris… »

Ce bref coup de gueule n’empêche toutefois pas la jolie brune de trouver le spin-off « très mignon », ni de penser que « quiconque a aimé That ‘70s Show en sera très heureux ». On valide, parce qu’on s’est vraiment régalés !