Il frappe son ex-compagne et casse tout dans son appartement à Grivegnée

Ce mercredi soir vers 19h, Yonut, un Roumain de 29 ans, s’est rendu chez son ex-compagne rue Bonne Femme à Grivegnée. Il a frappé à sa fenêtre Elle a ouvert sa fenêtre et lui a demandé de partir mais il lui a lancé une cannette de boisson au visage. Sous l’influence de l’alcool, il a crié dans la rue. Elle lui a ouvert la porte en lui redemandant de partir mais il est entré de force dans son appartement et a tout cassé : table, chaises, télévision, ... Elle a appelé la police mais il l’a empoignée à la gorge et l’a repoussée plusieurs fois contre le mur puis lui a craché plusieurs fois au visage.

Les policiers liégeois se sont rendus sur place et ont interpellé ce jeune homme violent. Ils l’ont conduit en cellule de dégrisement. Il a été déféré ce jeudi matin au parquet de Liège. Le dossier a été mis à l’instruction.