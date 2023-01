Plus de pertes d’emplois en 2022 qu’en 2021: «Le nombre de jobs disparus a progressé dans trois secteurs d’activité par rapport à 2019 avant que le Covid-19 ne fasse vaciller l’économie»

Par contre, les données de l’année dernière sont plus positives qu’en 2019 (28.107 emplois) et qu’en 2020 (23.022 emplois). Pour rappel, l’année 2020 a été marquée par l’arrivée fulgurante du coronavirus.

Toutefois, en 2022, le nombre de jobs disparus a progressé dans trois secteurs d’activité par rapport à 2019 avant que le Covid-19 ne fasse vaciller l’économie. Dans les transports et entreposage, il est passé de 1.320 en 2019 à 1.705 en 2022. Dans le domaine de l’agriculture et la pêche, il a évolué de 169 à 185. En ce qui concerne les activités spécialisées, scientifiques et techniques, il était de 1.411 en 2019 pour 1.423 en 2022.