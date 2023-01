À son retour de la pêche, il franchit la ligne dans un café à Estaimpuis: «La fatigue et l’alcool sont montés à la tête»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

La tranquillité de la pêche fait beaucoup de bien aux personnes qui ont besoin de se ressourcer et se retrouver au calme l’espace de quelques heures. Pour certains, il s’agit simplement de pêcher avant de remettre le butin dans l’eau. Pour d’autres, le but est de ramener de quoi nourrir la famille. Dominique (prénom d’emprunt) raffole de ces moments de solitude. Parti au bord de l’eau durant de longues heures, l’homme de 43 ans rentre de la pêche, heureux de montrer à ses proches qu’il a de quoi faire un bon repas. Après avoir donné des poissons à ses parents, il se rend dans un café estaimpuisien. La fatigue et l’alcool l’emmènent alors dans une situation plutôt inattendue…