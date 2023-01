Dix ans de prison pour le viol d’une octogénaire en août dernier à Braine-l’Alleud

Ces derniers étaient intervenus dans le train reliant Bruxelles à Charleroi, où Ayoub avait tenté de voler le sac d’une voyageuse. Celle-ci n’a pas souhaité déposer plainte et les agents ont exigé que le prévenu, sans titre de transport, descende à la gare de Braine-l’Alleud. L’intéressé s’est alors montré insultant, agressif et une fois en dehors du train, il a jeté des cailloux sur les agents, leur occasionnant des blessures.

Se retrouvant sur le plateau de la gare à Braine-l’Alleud, Ayoub K. a bu de l’alcool et consommé de la drogue, d’après ses dires. Vers 0h50, il a croisé la route d’une octogénaire qui rentrait chez elle. Lorsqu’elle est arrivée dans une petite ruelle, il l’a plaquée contre un mur et l’a violée très violemment. Blessée physiquement et moralement très affectée par les faits, la victime est décédée vingt jours plus tard, sans que le parquet puisse prouver un lien direct entre l’agression et le décès.

Dans un premier temps, le prévenu avait nié les faits mais les éléments recueillis par les enquêteurs, les images de caméra de surveillance et l’ADN ont montré qu’il avait bien commis ce viol.

Le jugement rendu jeudi évoque une «totale abomination» à propos de ce viol commis en pleine rue sur une octogénaire. Il estime aussi que le prévenu présente une dangerosité particulière. Les dix ans de prison prononcé à son encontre sont conformes aux réquisitions du ministère public.