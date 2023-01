Il menace un autre client du café «Le Robermont» à Grivegnée avec un couteau

Ce mercredi soir vers 21h30, le PAB (peloton anti-banditisme) est appelé rue de Herve à Grivegnée au café « Le Robermont ». Marc, 60 ans, domicilié non loin de là à Grivegnée, s’était déjà rendu dans ce café « Le Robermont » dans l’après-midi à 14h30 et avait eu un différend avec un autre client, David, 41 ans, de Vielsalm. Marc est rentré chez lui et s’est emparé d’un couteau de cuisine. Il a expliqué à son fils, Jérôme, qu’il allait aller planter un autre homme. Jérôme a tenté en vain de raisonner son père et a prévenu la police.

Le sexagénaire s’est à nouveau rendu devant le café et a invité l’autre client à sortir en lui montrant le couteau de cuisine. C’est à ce moment-là que le PAB est intervenu. Il a intercepté Marc et a saisi son couteau de cuisine. Marc était déjà connu de la justice pour de semblables menaces en septembre 2021. Marc est en attente d’un placement dans un établissement de l’Intercommunale ISoCL. Il a reconnu les faits et a été placé en cellule de dégrisement. Il a été déféré au parquet de Liège ce jeudi matin. Le dossier a été mis à l’instruction.