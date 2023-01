La rénovation du square Marguerite Duras à Bruxelles peut commencer après la modification des plans

En 2021, le service des espaces verts de la Ville de Bruxelles a déposé une demande de permis d'urbanisme pour le réaménagement du square Marguerite Duras. La commission de concertation n’était pas convaincue par les plans et a imposé de nombreuses conditions au projet. Pour le secrétaire d'État à l'Urbanisme Pascal Smet (one.brussels), cela « manquait d’ambition ». Les plans modifiés, la Région bruxelloise a délivré le permis d’urbanisme. « L'urbanisme consiste à développer une vision à long terme pour la ville, à fixer des normes pour les projets afin de concrétiser cette vision, à superviser les projets et, bien sûr, à contrôler la qualité. Je préfère toujours la consultation constructive pendant la préparation du projet, mais nous renvoyons également les projets à la planche à dessin lorsque c'est vraiment nécessaire », déclare Pascal Smet. « Les plans ont maintenant été modifiés, ce qui permet de mieux intégrer le projet dans son environnement urbain et d'améliorer sensiblement la sécurité routière et le confort des cyclistes. Le projet répond désormais à nos normes de qualité minimale. »

Pistes cyclables sûres et arbres supplémentaires La partie centrale du square Marguerite Duras sera réaménagée en une agréable promenade avec des espaces verts. De longs bancs inviteront au repos et à la rencontre. Les zones vertes offriront un espace pour diverses fonctions urbaines telles qu'une aire de jeux, une zone pour les chiens et la relaxation.

Par rapport au projet initialement présenté, les places de stationnement transversales le long du Quai au Bois de Construction et du Quai aux Barques disparaîtront.(Ce type de stationnement ne sera d'ailleurs plus autorisée dans la Région de Bruxelles-Capitale en vertu du nouveau Règlement régional d’urbanisme proposé ). La voie de stationnement sera remplacée par une large piste cyclable bidirectionnelle de 3,5 mètres et une bande de jardins d'eau de pluie ou de bordures climatiques d'environ 2 mètres.

Une plus grande attention sera également accordée à la perméabilité des sols dans d'autres parties du projet. De nouvelles rangées d'arbres seront plantées côté façade entre les places de stationnement existantes au Quai au Bois de Construction, au Quai aux Barques, au Quai à la Houille et au Quai à la Chaux.