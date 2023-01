Un homme de 46 ans frappe sa mère de 82 ans et sa compagne à Saint-Nicolas

Ce mercredi, Fabrizio, 46 ans, sdf, se rend chez sa maman de 82 ans rue des Bons Buveurs à Saint-Nicolas. Il réussit à s’introduire dans la maison et frappe violemment sa maman qui souffre de multiples hématomes à la tête et de fractures aux côtes. Il se rend à l’étage et s’en prend une nouvelle fois à sa compagne à qui il porte des coups de poing. Il dérobe également le gsm de sa grand-mère. Déjà connu pour deux faits de coups et blessures sur sa mère, Fabrizio faisait aussi l’objet de mesures alternatives en mai 2021.

Il a été interpellé par la police et a été déféré ce jeudi matin au parquet de Liège. Le dossier a été mis à l’instruction avec demande de mandat d’arrêt.