Mercedes CLA : timide, le lifting

Comme la berline, le coupé et le Shooting Brake CLA passent par la case lifting après trois ans de commercialisation. Pas de révolution au programme, et il faut même un œil averti pour discerner les nouveautés esthétiques : nouvelle signature lumineuse avec éclairage LED haute performance en série, bouclier avant et calandre redessinés et diffuseur arrière plus sportif. On note également l’apparition de nouvelles jantes et de teintes de carrosseries inédites. Dans l’habitacle, le cuir est désormais en série et le système multimédia MBUX se dote de nouvelles fonctionnalités.

Assistance électrique

Sous le capot, tous les moteurs essence ont droit à une assistance électrique sous la forme d’un alterno-démarreur de 10 kW alimenté par un système 48V. Mercedes affirme avoir rendu le dispositif plus agréable à utiliser, notamment dans les phases de démarrage. La version hybride rechargeable (250e) gagne quant à elle 5 kW de puissance électrique et peut rouler jusqu’à 80 km sans utiliser son moteur thermique.