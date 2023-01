La Peugeot 208 championne d’Europe

Peugeot a vendu 199.302 exemplaires de la 208 en 2022 sur le marché européen. C’est une progression de 4,8% par rapport à l’année précédente. La Dacia Sandero occupe la deuxième marche du podium (+ 1,3%) devant le VW T-Roc (- 3,7%). La Golf, championne d’Europe en 2021, échoue au pied du podium avec une chute des ventes de 13%.

Aucune électrique dans le top 10

Même si on ne parle plus que d’elles, aucune voiture électrique ne figure dans le top 10 des ventes en Europe. Parmi les plus grosses chutes figurent les Peugeot 2008 (- 27,6%) et 3008 (- 25,1%), Renault Captur (- 15 %), BMW Série 3 (- 25,3 %) et Série 1 (- 32,1 %), sans oublier la Tesla Model 3 (- 35,3 %).