Le FK Jablonec occupe actuellement la 14e place de la Fortuna Liga et lutte pour le maintien dans la plus haute ligue du pays. Jan Král est originaire de Tchéquie et a rejoint Eupen en été 2022. Il est encore sous contrat avec le club jusqu'au 30 juin 2025. En championnat et en coupe, le joueur défensif de 23 ans a été aligné à 8 reprises.