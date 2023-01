Les conseils de Tibi pour zéro déchet: focus sur les déchets numériques, petits mais polluants

Même si le numérique est immatériel, ses déchets, eux, sont bien réels. La fabrication, l’utilisation et la fin de vie des ordinateurs, tablettes, smartphones, etc., engendrent une empreinte carbone numérique de plus en plus importante. Mais attention à ne pas confondre les termes. Reconditionné : c’est la remise en état opérationnel grâce au remplacement des composants endommagés. Recyclé : c’est la récupération des différents matériaux contenus après destruction du smartphone ou d’une de ses parties.

Il y a une application à ne pas zapper : Ecosia. C’est un moteur de recherche green alternatif, fondé en Allemagne, en 2009 par Christian Kroll, alors âgé de 25 ans. Effaré par les ravages de la déforestation, il décide de lancer Ecosia dont les revenus publicitaires permettent la plantation d’arbres. Essayez-le : toutes les 45 recherches, un arbre peut être planté ! ecosia.org

Il y a ensuite une seconde application à avoir : Cleanfox. Cette appli vous permet de réduire l’empreinte carbone de votre boîte mails en la vidant du superflu. Selon Cleanfox, le spam et les newsletters représentent plus de 90 % des flux d’emails alors que seulement 10 % d’entre eux sont ouverts. Or, une newsletter engendre environ 10 g de CO2. Autant qu’un sac plastique !

Et sinon... Prenons aussi de bonnes habitudes. Préservez, entretenez, réparez vos appareils. Pensez au reconditionné ! Il y a de bonnes affaires à faire. Configurez vos appareils selon vos besoins d’utilisation réels. Éteignez les appareils inutilisés (en veille, ils consomment encore). Évitez le streaming en Haute Définition : rarement indispensable. Supprimez les brouillons, videz la corbeille, limitez les newsletters. Supprimez les boîtes email que vous n’utilisez plus et privilégiez une boîte unique subdivisée en dossiers (perso, boulot, etc.). Privilégiez le wifi (la 4G et la 5G sont 3 fois plus énergivores).