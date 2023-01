Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Ce n’est un secret pour personne, les attaquants du Standard peinent à trouver le chemin des filets. Embêté par une blessure depuis maintenant près de 5 mois, Renaud Emond n’a inscrit qu’un seul but en 7 titularisations. L’efficacité boude aussi Stipe Perica, lui qui n’a marqué qu’une seule fois lors des 7 derniers matches qu’il a commencés dans le 11 de base. Le public de Sclessin n’a d’ailleurs pas hésité à manifester son mécontentement à l’égard du Croate ce mardi, tant sa prestation face à Malines fut décevante. La montée au jeu de Noah Ohio, elle, fut saluée par de chaleureux applaudissements. Le Néerlandais semble déjà s’être fait une place dans le cœur des fans rouches. Son style de jeu volontaire, robuste, rapide et sa faculté à dégainer dès qu’il en a l’opportunité a directement plu. Il n’est monté au jeu que 30 minutes face à Seraing mais a trouvé le moyen de tirer au but à 3 reprises, sans succès cependant. « Une réalisation sera vraiment la bienvenue, je sens que je m’en rapproche, je frappe d’ailleurs plus en direction de la cage… Lorsqu’elle viendra, le reste suivra. Je ne suis nullement stressé. Je connais mes qualités et ce dont je suis capable », avait-il déclaré quelques minutes après avoir quitté la pelouse du stade du Pairay.

Il a tenu parole. Il a à nouveau pris sa chance 3 jours plus tard face à Malines. Et il a décroché la timbale, inscrivant son premier but sous ses nouvelles couleurs… le lendemain de son vingtième anniversaire.