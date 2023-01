Le Parlement européen s’inquiète du sort du Tournaisien Olivier Vandecasteele et veut que l’UE hausse le ton

Quelques jours après un rassemblement de milliers de personnes de la diaspora iranienne devant l’hémicycle strasbourgeois ce lundi, les eurodéputés appellent l’UE à durcir le ton face à Téhéran, en élargissant ses sanctions et en inscrivant le Corps des gardiens de la révolution islamique sur la liste européenne des organisations terroristes. Il s’agissait d’une des revendications majeures des manifestants, et de l’opposition iranienne en général. de videos Les eurodéputés demandent par ailleurs à l’Union et à ses Etats membres de faire tout ce qui est en leur pouvoir pour protéger les citoyens de la diaspora iranienne, de tirer parti de tous les engagements et contacts avec l’Iran pour aborder la question des droits de l’homme, et de se coordonner dans leurs initiatives diplomatiques, entre autres pour soutenir sur place les personnes «illégalement condamnées et arrêtées».

Pas la compétence Le Parlement n'a toutefois pas la compétence de toucher à la liste des individus et organisations terroristes, créée en 2001 et sur laquelle on retrouve par exemple le Hamas et la branche militaire du Hezbollah. Dans la partie «individus» y apparait le nom d'Assadollah Assadi, le diplomate iranien incarcéré en Belgique et dont l'Iran espère obtenir le transfert.

La résolution demande donc aux Etats membres d’ajouter le Corps des gardiens de la révolution islamique et ses forces subsidiaires, y compris la milice paramilitaire Basij et la Force Quds, à la liste des organisations terroristes de l’Union. Mercredi, le Parlement avait fait passer la même demande via un amendement à un texte plus général, le rapport annuel sur la mise en œuvre de la politique étrangère et de sécurité commune. La résolution propose aussi d’interdire tout lien économique ou financier avec des sociétés ou personnes liées au Corps des gardiens de la révolution islamique.

Un chantage intolérable Elle suggère par ailleurs de sanctionner le guide suprême Ali Khamenei, le président Ebrahim Raisi ainsi que les députés iraniens qui ont encouragé la répression et les condamnations à mort de manifestants. « Le chantage des autorités iraniennes, qui n'hésitent pas à emprisonner et violer les droits fondamentaux des ressortissants étrangers pour parvenir à leurs fins est inacceptable. Les autorités européennes doivent appuyer les démarches des autorités nationales dans leur effort de faire libérer leurs ressortissants», appuie Saskia Bricmont (Ecolo, Verts/ALE).