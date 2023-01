Procès des attentats à Bruxelles: la présentation de l’enquête continue sans Abdeslam

Les enquêteurs ont poursuivi jeudi matin la présentation de leur travail devant la cour d’assises de Bruxelles chargée du procès des attentats du 22 mars 2016 à l’aéroport de Zaventem et dans la station de métro Maelbeek.

«Depuis le début, j’ai fait les choses dans les règles mais, dans ces conditions, ce n’est plus possible. Je vais retourner dans la souricière [cellulaire] et j’y resterai jusqu’au verdict», a affirmé Salah Abdeslam, interrogé par la présidente de la cour. Celle-ci avait demandé, comme chaque matin, aux sept accusés détenus s’ils avaient été soumis à des fouilles à nu avec génuflexion par la police lors de leur transfert de la prison de Haren au Justitia. Ils ont tous répondu par l’affirmative sauf Mohamed Abrini et Osama Krayem, qui ont refusé de répondre. Ces deux derniers ainsi que Salah Abdeslam et Sofien Ayari ont ensuite demandé à retourner dans le cellulaire et n’assistent donc pas à l’audience.